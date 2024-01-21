الأوقاف تسلم عمال المساجد الكبرى الزي الشتوي

أعلنت وزارة الأوقاف عن تسلم المجموعة الأولى من عمال المساجد الكبرى والمساجد الحاصلة على شهادة الجودة التابعين لمديريات أوقاف : (القاهرة والجيزة والقليوبية) الزي الشتوي الجديد من ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بواقع زيين لكل منهم.

أقيمت مساء أمس السبت، بعد صلاة العشاء (48) ندوة في التثقيف الفقهي والإفتاء حول موضوع:" الأشهر الحرم فضائل وآداب".

وأكدت الندوات أن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

الأشهر الحرم فضائل وآداب

ففي الحديث عن أبي بكرة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب، شهر مُضر، الذي بين جمادى وشعبان" ، وقوله: ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن ربيعة كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجباً، وكانت مضر تحرم رجباً نفسه، ولهذا قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "الذي بين جمادى وشعبان" تأكيداً وبياناً لصحة ما سارت عليه مُضر.