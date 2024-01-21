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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان .. مقـ تل شخصين في حادث تحطم طائرة بإقليم بدخشان

صدى البلد

قال مسئولان من حركة طالبان في إقليم بدخشان شمال أفغانستان، اليوم الأحد، إن راكبين لقيا حتفهما في حادث تحطم طائرة مستأجرة في الإقليم، لكنهما قالا إن أربعة آخرين نجوا.

وكشف خان محمد، رئيس مكتب حاكم الإقليم، عن أن الركاب الأربعة الناجين موجودون الآن مع ممثلي إدارة طالبان. وأكد ذبيح الله أميري المتحدث باسم إقليم بدخشان مصرع اثنين ونجاة أربعة.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أفغان إنهم سيرسلون فريقا إلى المنطقة الجبلية النائية، حيث تلقت الشرطة تقارير عن وقوع حادث.

وقالت سلطات الطيران الروسية، اليوم الأحد، إن طائرة مسجلة في روسيا وعلى متنها ستة أشخاص يعتقد أنها اختفت من شاشات الرادار فوق أفغانستان الليلة السابقة.

أفغانستان حركة طالبان روسيا

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