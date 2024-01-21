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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هتاخد أجر مضاعف.. بشرى للموظفين يوم 25 يناير 2024

إجازة مدفوعة الأجر
إجازة مدفوعة الأجر

أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة العمل، أن يوم الخميس المُقبل 25 يناير 2024، سيكون إجازة رسمية؛ بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

25 يناير إجازة مدفوعة الأجر 

جاء ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: “يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة”.

حقوق العامل في الإجازات

ضمن قانون العمل الحالي، وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2008، حقوق العمال في الحصول على الإجازات، حيث نصت المادة (52) منه، على أنه “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".

ضعف الأجر في هذه الحالة

كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.

25 يناير عيد الشرطة مجلس الوزراء اجازة مدفوعة الأجر 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر

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