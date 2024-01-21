شوبير ينتقد فيتوريا قبل مواجهة الرأس الأخضر | اعرف السبب

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أداء المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مع منتخب مصر، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "لدي ملحوظة على فيتوريا، طوال المباريات الماضية كان يعمل بشكل جيد، لكن منذ انطلاق البطولة "متلخبط"، هو لم يسبق له وأن لعب بطولات مُجمعة من قبل"

واختتم: "لعب تصفيات كأس العالم وكانت أسهل، والمنافسين أكثر تواضعًا، لكن في أمم إفريقيا الأمور مُختلفة، أنا أمنية حياتي أن نصبر، لا أقول لأحد لا تنتقد، وهاجم، لكن في التوقيت المناسب، النقد الصحيح تأثيره قوي أكثر من الهجوم غير المبرر".