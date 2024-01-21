صدمة للسياح بسبب وضع ممشى المشاهير في هوليوود بأمريكا.. شاهد

بعد أن كان يسحر السياح والسكان المحليين بجماله، أصبح ممشى المشاهير في هوليوود مكتظًا بالجرائم العنيفة والتشرد مما يجعل الجميع يشعرون بعدم الأمان ويتجنبون التواجد فيه.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، فقد انخفضت دوريات الشرطة في الممشي الشهير الذي أصبح يطلق عليه “ممشي العار” إلى النصف وسط ارتفاع متزايد لجرائم العنف.

تفاصيل

وقالت إحدى السكان المحليين، تدعى إيمي ميشيل، إنها تعرضت للكم في وجهها عندما كانت تقوم بمهمات في الشارع الأمريكي، مضيفة في مقطع فيديو عبر “تيك توك” تحذر فيه الآخرين: "رأيت أشخاصًا يحملون منـ اجل وسكـ اكين على شخص يمر بجانبهم، كما يوجد انتشار لبيع المخدرات".

يذكر أن هناك ارتفاع بنسبة 9% في التشرد في مقاطعة لوس أنجلوس بين عامي 2022 و2023، حيث يبلغ إجمالي عدد السكان المتشرديين الآن 75518 شخصًا.

وشهدت مدينة لوس أنجلوس ارتفاعًا يقدر بنحو 10% ليصل إجمالي عدد السكان إلى 46260 شخصًا.

ولفت التقرير إلى أن السطات المحلية في لوس أنجلوس تحاول التجديد في ممشي المشاهير في هوليوود من خلال بناء أرصفة أوسع ومزيد من الأشجار وتحسينات لسلامة المشاة.

أمريكا..صدمة للسياح والسكان بسبب وضع ممشى المشاهير في هوليوود

أمريكا..صدمة للسياح والسكان بسبب وضع ممشى المشاهير في هوليوود

أمريكا..صدمة للسياح والسكان بسبب وضع ممشى المشاهير في هوليوود

أمريكا..صدمة للسياح والسكان بسبب وضع ممشى المشاهير في هوليوود

أمريكا..صدمة للسياح والسكان بسبب وضع ممشى المشاهير في هوليوود