أمريكا تكشف عن السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار في غزة

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن مسئولين بإدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الأحد، بأن إبرام اتفاق لإطلاق الأسرى والمحتجزين بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، وإسرائيل قد يكون السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ترفض شروط الاستسلام التي تطرحها حركة حماس الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو، في بيان أشار فيه إلى استمرار القتال في قطاع غزة واقتراح حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن: "لقد أعدنا 110 من المختطفين إلى وطنهم حتى الآن، ونحن ملتزمون بعودة الجميع وهذا أحد أهداف الحرب والضغط العسكري شرط ضروري لإتمامها وأنا أعمل على هذا الأمر على مدار الساعة”.

وتابع: “لكن، ليكن الأمر واضحا: أنا أرفض رفضا قاطعا شروط الاستسلام التي تطرحها حركة حماس الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح الرهائن لدينا، تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وبقاء حماس سليمة.. إذا وافقنا على ذلك.. فقد سقط مقاتلونا سدى".