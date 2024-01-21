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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد صادم من جمال عبد الحميد حول بيع الزمالك لـ إمام عاشور

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد

رد جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على الاتهامات الموجهة ضد مجلس إدارته بشأن التفريط في امام عاشور لاعب الأهلي الحالي

وقال جمال عبد الحميد عبر تصريحات تليفزيونية "أنه بالفعل كان شريك في قرار بيع اللاعب امام عاشور، ولكن كان عقد اللاعب يتبقى له عام واحد"

واستكمل "كان لابد من تجديد عقد اللاعب وجلسنا معه ولكنه كان يصر على الرحيل للاحتراف وكان من الصعب إجباره على البقاء.

وواصل" أن الخيار الوحيد كان بيع اللاعب والحصول على المبلغ الكبير والذي كان يعادل حوالي 90 مليون جنيه وقتها.

وعن سبب عدم وضع بند في عقد بيع اللاعب يلزم اللاعب بالعودة للزمالك ، أكد أن مثل تلك البنود لا توجد في لوائح الاتحاد الدولي وتعتبر غير قانونية

ورد جمال عبد الحميد عن سوء مستوى الصفقات التي تعاقدوا معها خلال بدايات الموسم الماضي، مؤكدا أن الجميع شاهد مستوى مصطفى شلبي ومدى تألقه

إلى جانب أنه يرى أن لاعب مثل سامسون لو لعب عدة مباريات وراء بعضها سيكون هداف الفريق وهداف الدوري المصري

وخسر فريق الزمالك أمام نظيره الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان مساء اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي من البطولة الودية بالإمارات.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أم صلال القطري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الوحدة الودية. 

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