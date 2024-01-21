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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جرأة وأنوثة| لقاء الخميسي تخطف الأنظار داخل صالة الجيم

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بصورة من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء ممارستها الرياضة في الجيم .

ظهرت "لقاء الخميسي" باطلالة جريئة أثناء أدائها تمارين رياضية مرتدية بنطال ليجن رياضي باللون الأبيض، ونسقت عليه توب مكشوف الأكتاف والبطن، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

IMG_٢٠٢٤٠١٢١_٢١٢٦٤٠ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢١_٢١٢٦٤٠ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢١_٢١٢٦٤٠
IMG_٢٠٢٤٠١٢١_٢١٢٦٤٠

وتعد لقاء الخميسي من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن اناقة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم المميز، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

كانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.

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