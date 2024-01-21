ميريام فارس تطل على جمهورها بفستان جريء

أثارت النجمة اللبنانية ميريام فارس جدلا كبيرا علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات بعد ظهورها الأخير .

وظهرت ميريام فارس في أحدث ظهور لها بفستان مثير وجريء باللون الاسود يكشف عن ساقها ويبرز جسمها الممشوق مع تسريحة شعرها الكيرلي المعتادة، واعتمدت مكياج مناسب علي إطلالاتها .

وطرحت ميريام فارس أغنية "الساحل الشمالي" التى تخطت الـ5 ملايين مشاهدة، بعد 8 أيام فقط من طرحها، وتعد الأغنية هي أول تعاون يجمع محمد منير بميريام فارس، والأغنية من كلمات محمد رحيم.

آخر أعمال ميريام فارس الغنائية

كانت الفنانة ميريام فارس قد أطلقت أغنية «توكو تاكا» بانطلاق كأس العالم 2022 بمشاركة مالوما ونيكي ميناج، عبر قناة «فيفا» وطرحت ميريام فارس مؤخرا أغنية «قضيها انبساط»، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

وحققت الاغنية نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت 141 مليون مشاهدة خلال 8 شهور، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».