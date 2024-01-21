تقارير إعلامية: دعوات لاعتصام مفتوح أمام منزل "نتنياهو"

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، فى تقرير إعلامي، إنه كان هناك تصعيد خطير من قبل عوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وتمثلت هذه التحركات في الإعلان عن الاعتصام المفتوح، وتحديدا في مدينة القدس أمام مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن هذا يأتي ضمن برنامج تصعيد كانت قد أعلنت عنه العوائل، والذي يتمثل أيضا في الإضراب المفتوح عن الطعام لبعض هذه العائلات، وامتدت هذه التظاهرات جغرافيا لتصل إلى 4 مناطق وهي القدس وتل أبيت وحيفا وأمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أشارت إلى أن لسان حال هذه العائلات هي المطالبة ليس الإعلان فقط عن صفقة تبادل شاملة أي "الكل مقابل الكل"، ولكن يطالبون بضرورة الإطاحة ب "نتنياهو" وحكومته لكونها لا تجلب الأمن والأمان للمستوطنين والمستوطنات القريبة في منطقة غلاف غزة.

أوضحت أن "نتنياهو" تحدث عبر لقاء متلفز وتصريح تلفزيوني أن هذه الضغوطات لم تحرك هذا الملف، ولن يستسلم لشروط حماس الإرهابية على حد تعبيره، وأن الرضوخ لحماس وشروطها يعني بأن الهجوم في 7 أكتوبر لربما يتكرر.