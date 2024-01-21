إنتر فيو| رنا رئيس في أول بطولة مطلقة من أعمال watch it

‎أطلقت منصة واتش إت، برومو مسلسل "إنترفيو"، من أعمالها الأصلية اليوم، بالتعاون مع شركة انترو ميديا

‎للمنتجة هبة الهواري، ومن المقرر إذاعته قريبًا.

‎وتقدم إنترو ميديا، رانا رئيس في أول بطولة مطلقة لها، كما تقدم أول تجربة للفنان السوري الشاب خالد شباط في الدراما المصرية.

‎ويتناول مسلسل إنترفيو الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي.



‎مسلسل إنترفيو إنتاج شركة انترو ميديا، إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أمينة مصطفى، و مدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت.

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