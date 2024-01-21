إنتر فيو| رنا رئيس في أول بطولة مطلقة من أعمال watch it

أطلقت منصة واتش إت، برومو مسلسل "إنترفيو"، من أعمالها الأصلية اليوم، بالتعاون مع شركة انترو ميديا
للمنتجة هبة الهواري، ومن المقرر إذاعته قريبًا.
وتقدم إنترو ميديا، رانا رئيس في أول بطولة مطلقة لها، كما تقدم أول تجربة للفنان السوري الشاب خالد شباط في الدراما المصرية.
ويتناول مسلسل إنترفيو الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي.
مسلسل إنترفيو إنتاج شركة انترو ميديا، إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أمينة مصطفى، و مدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت.
https://www.facebook.com/share/v/AdBpaPisB9ihPoj9/?mibextid=WC7FNe