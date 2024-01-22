بنطال غريب.. سميرة سعيد تفاجئ متابعيها | شاهد

نشرت الفنانة سميرة سعيد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سميرة سعيد، مرتديه بنطال جينز كاجوال بتصميم غريب ومختلف، ونسقت معه تي شيرت وجاكيت جينز من نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سميرة سعيد، فس المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت سميرة سعيد، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سميرة سعيد