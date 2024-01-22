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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنطال غريب.. سميرة سعيد تفاجئ متابعيها | شاهد

سميرة سعيد
سميرة سعيد

نشرت الفنانة سميرة سعيد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

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وتألقت سميرة سعيد، مرتديه بنطال جينز كاجوال بتصميم غريب ومختلف، ونسقت معه تي شيرت وجاكيت جينز من نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سميرة سعيد، فس المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت سميرة سعيد، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور سميرة سعيد 

سميرة سميرة سعيد صور سميرة سعيد اطلالات سميرة سعيد اخبار سميرة سعيد

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