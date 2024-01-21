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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب.. إسلام صادق يفتح النار على فيتوريا

فيتوريا وصلاح
فيتوريا وصلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عودة محمد صلاح إلى صفوف الريدز؛ بعد إصابته في أثناء اشتراكه مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية. 

إسلام صادق يفتح النار على فيتوريا

كتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “عودة محمد صلاح إلى إنجلترا لاستكمال علاجه في ليفربول، وترك معسكر المنتخب بأمم إفريقيا تصرف غير مقبول، وضعف شديد من فيتوريا واتحاد الكرة”.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وخرج مبكرًا في الشوط الأول متأثرا بإصابته.

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي، بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة.

وأوضح كلوب، أن محمد صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.

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