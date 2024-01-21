لاعب مفاجأة| أحمد حسن يعلن أولى صفقات الزمالك في الانتقالات الشتوية

فتح نادى المصرى الباب أمام الزمالك للحصول على خدمات كريم العراقى، الظهير الأيمن للفريق والمنتخب الأولمبى، فى فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يتفق مع كريم العراقي لاعب المصري ويتبقى موافقة ناديه.. اللاعب يتبقى في عقده 6 شهور"

وخسر فريق الزمالك أمام نظيره الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان امس الاحد، في الدور نصف النهائي من البطولة الودية بالإمارات.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أم صلال القطري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الوحدة الودية.