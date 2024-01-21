محمد صلاح يتخذ قرارا مفاجئا قبل مغادرة معسكر المنتخب لإنجلترا

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن مصير محمد صلاح مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب "عبد الباسط"، عبر حسابه على فيسبوك، "محمد صلاح يحضر مباراة الرأس الأخضر، ويسافر لإنجلترا عقب المباراة".

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عودة محمد صلاح لصفوف الريدز بعد إصابته أثناء اشتراكه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وخرج مبكرًا في الشوط الأول متأثرا بإصابته.

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة.

وأوضح كلوب، أن محمد صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.