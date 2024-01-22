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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024| الطلاب يؤدون العلوم بالقاهرة واللغة الأجنبية بالجيزة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024 ، امتحان العلوم في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الموجودة على مستوى المحافظة .

ويستمر طلاب الصف الثالث الإعدادي في آداء امتحان مادة العلوم في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا .

كما يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024 ، امتحان اللغة الأجنبية في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة ، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا ، ثم يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة في الفترة الإمتحانية الثانية امتحان التربية الدينية من 11:30 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً .

ومن المقرر ينتهي رسميا طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة ، من ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024 .

وكان قد حرص أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على طمأنة طلاب الصف الثالث الإعدادي على الشفافية في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدًا أن تحقيق مصلحتهم يأتي في المقام الأول .

كما شدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24  يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

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