رد فعل صادم من أمير هشام بعد السماح لـ«صلاح» بمغادرة معسكر المنتخب

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عودة محمد صلاح لصفوف الريدز بعد إصابته أثناء اشتراكه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وكتب الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه على “فيس بوك”، تعليقا على بيان اتحاد الكرة بشأن مغادرة صلاح معسكر المنتخب، وكتب: «‏قمة التهريج والعبث».

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وخرج مبكرًا في الشوط الأول متأثرا بإصابته.

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة.

وأوضح كلوب، أن محمد صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.