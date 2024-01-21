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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال تكشف عن صدمة للرئيس الأمريكي بشأن الانتخابات

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأحد، أن استطلاعات الرأي في ولاية ميشيجن الأمريكية تشير إلى مصاعب يواجهها الرئيس الحالي، جو بايدن، تجعل إعادة انتخابه في خطر.

أوضحت “وول ستريت جورنال”، أن “الاستطلاعات في ولاية ميشيجن تشير إلى أن الصراع في غزة أدى لنفور ناخبين شباب وأمريكيين عرب من بايدن”.

وفي وقت سابق من اليوم، انسحب المرشح الرئاسي الأمريكي، رون ديسانتيس، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه أفضل فرصة للجمهوريين لتجاوز دونالد ترامب، من السباق التمهيدي، وهو خروج مبكر نسبيًا يسلط الضوء على القبضة الحديدية التي يحتفظ بها الرئيس السابق على الحزب.

وبعد انسحابه، أعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، تأييده ترامب مرشحا للرئاسة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد أنه بعيد كل البعد عن أن يعاني من المشاكل العقلية التي يعاني منها خليفته جو بايدن.

الأقرب للمنافسة.. انسحاب 3 مرشحين جمهوريين من سباق الرئاسة الأمريكية لصالح ترامب| تقرير

أعلن تأييده ترامب.. انسحاب المرشح ديسانتيس من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

وحسب موقع "نيوز ماكس"، سعى ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، إلى إخبار العالم أن عمر الرئيس جو بايدن ليس هو المشكلة، بل عدم كفاءته.

ولاية ميشيجن بايدن أمريكا غزة

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