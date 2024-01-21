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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلن تأييده ترامب.. انسحاب المرشح ديسانتيس من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

رون ديسانتيس
رون ديسانتيس

انسحب المرشح الرئاسي الأمريكي، رون ديسانتيس، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه أفضل فرصة للجمهوريين لتجاوز دونالد ترامب، من السباق التمهيدي اليوم الأحد، وهو خروج مبكر نسبيًا يسلط الضوء على القبضة الحديدية التي يحتفظ بها الرئيس السابق على الحزب.

وبعد انسحابه، أعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، تأييده ترامب مرشحا للرئاسة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،  أنه بعيد كل البعد عن أن يعاني من المشاكل العقلية التي يعاني منها خليفته جو بايدن.

وحسب موقع "نيوز ماكس"، سعى ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، إلى إخبار العالم أن عمر الرئيس جو بايدن ليس هو المشكلة، بل عدم كفاءته.

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وأضاف: "أشعر أن عقلي أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عامًا، هل هذا ممكن؟"، موضحًا أنه اجتاز اختبارًا معرفيًا مع طبيب.

وتابع: "الآن، لا يستطيع بايدن أن يقول ذلك. انظروا.. تعلمون أنه لا يستطيع أن يقول ذلك وأن شيئًا ما يحدث معه".

وأكد أنه "تفوق" في الاختبار الإدراكي الذي خضع له العام الماضي، مثل الاختبار الذي قال منذ فترة طويلة إنه خضع له أثناء وجوده في البيت الأبيض.

المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب امب ديسانتيس

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