الانتخابات التمهيدية.. مؤشرات على خسارة ترامب في ولاية نيو هامبشاير

كشف استطلاع جديد أجرته جامعة نيو هامبشاير، ونشرته شبكة “CNN”، عن أن السباق على الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير سيخسره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد فوزه بـ 30 نقطة في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا الأسبوع الماضي.

ويحظى ترامب بدعم بنسبة 50% بين الناخبين الجمهوريين المحتملين في الانتخابات التمهيدية في ولاية جرانيت، في حين أن أقرب منافسيه، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، تبلغ نسبة تأييدها 39%.

واكتسب كل منهما مؤيدين منذ آخر استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” في أوائل يناير ، عندما حصل ترامب على 39% مقابل 32% لهايلي ، مع تقلص مجال المتنافسين الرئيسيين من ستة مرشحين إلى ثلاثة.

ويتمتع كل من “ترامب” و"هيلي" الآن بأعلى مستوى من الدعم في استطلاعات الأمم المتحدة حول السباق منذ عام 2021، لكن المكاسب الحادة التي حققتها “هيلي” منذ أواخر الصيف الماضي لم تكن كافية للحاق بترامب، حيث اتسعت الفجوة بينهما مرة أخرى إلى خانة العشرات.

فيما حصل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قاد السباق في استطلاعات الأمم المتحدة في أوائل عام 2023 لكنه تراجع مؤخرًا عن جهوده في الولاية، على 6% فقط في الاستطلاع، أي أقل من الحد الأدنى من الدعم البالغ 10% الذي سيحتاجه للفوز بالمندوبين هناك لكل عام. قواعد الحزب الجمهوري.

وبالنسبة لمعارضي ترامب، بدت نيو هامبشاير منذ فترة طويلة المكان في التقويم التمهيدي المبكر الذي قدم أفضل فرصة لإبعاده عن المسار الصحيح في محاولته للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت هذه الولاية المبكرة الوحيدة التي وجدت فيها استطلاعات الرأي باستمرار أن ترامب لا يتمتع بدعم الأغلبية، وحيث أظهر الناخبون في كثير من الأحيان أكبر قدر من الانفتاح على منافسيه، لكن هذا الاستطلاع الأخير يشير إلى أن شعبية ترامب داخل قاعدة الحزب الجمهوري والتزام أنصاره يفوق جاذبية منافسيه.

ويعد خط نيو هامبشاير المستقل التقليدي والمجموعة الأكثر اعتدالًا من الناخبين الأساسيين المحتملين، عند مقارنتها بالولايات الأخرى التي تنتهي منافساتها على الترشيح قبل الثلاثاء الكبير، جزءًا من سبب تركيز بعض منافسي ترامب على الولاية باعتبارها المكان المناسب للتميز.

وقد فازت هالي على تلك المجموعات، وهي تحظى بدعم بنسبة 58% بين أولئك المسجلين على أنهم غير معلنين (المصطلح الذي تستخدمه نيو هامبشاير للناخبين المستقلين) ويخططون للتصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وتحظى بدعم 71% بين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم معتدلين إيديولوجياً.

كما أنها تتقدم على ترامب بين الناخبين الذين يحملون شهادات جامعية (50% هيلي إلى 38% ترامب) لكن كل مجموعة من هذه المجموعات بمفردها تشكل أقلية من الناخبين الأساسيين المحتملين للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير: 47% مسجلون غير معلنين، و33% على الأقل من خريجي الجامعات، وحوالي 3 من كل 10 يصفون أنفسهم بالمعتدلين.

وقد عزز ترامب إلى حد كبير دعمه بين الجوانب الأخرى الأكبر لكل من تلك المجموعات. ويحظى بدعم 67% من الجمهوريين المسجلين، و71% من المحافظين، و55% من أولئك الذين ليس لديهم شهادة جامعية.

ومن بين مؤيدي ترامب، يقول 88% إنهم قرروا بالتأكيد دعمه مقارنة بـ 74% من مؤيدي هالي المنغلقين على نفسه. وهذا يعني أن 45% من الناخبين هم مؤيدون حازمون لترامب، مقارنة بـ 30% فقط من المؤيدين له على قدم المساواة. قرر مؤيدو هالي.

مع بقاء أيام قليلة فقط قبل الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء، يقول حوالي 1 من كل 5 ناخبين جمهوريين محتملين في الانتخابات التمهيدية بشكل عام إنهم لم يحسموا خيارهم بعد. وتدعم هذه المجموعة هيلي على نطاق واسع حتى الآن: 51% يؤيدونها، و28% يؤيدون ترامب، و14% يقولون إنهم يدعمون ديسانتيس.

بشكل عام، يتوقع الناخبون الجمهوريون المحتملون في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير فوز ترامب يوم الثلاثاء (70% يقولون إنهم يعتقدون أنه سينتصر، على الرغم من أن 36% فقط من مؤيدي هالي يشعرون بهذه الطريقة)، ويقول عدد أكبر إنهم سيكونون راضين إذا فاز. من المتوقع أن يشعر المرشح الرئاسي للحزب بهذه الطريقة تجاه هيلي أو ديسانتيس (يقول 61% إنهم سيكونون إما متحمسين أو راضين إذا فاز ترامب بالترشيح، مقارنة بـ 54% يقولون الشيء نفسه عن هيلي أو ديسانتيس).

ولا يزال يُنظر إلى ترامب بشكل أكثر إيجابية من هيلي أو ديسانتيس داخل الناخبين الأساسيين: 56% لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه ترامب، مقارنة بـ 36% يشعرون بهذه الطريقة تجاه هيلي و28% تجاه ديسانتيس. إنه الوحيد من بين المرشحين الثلاثة المتبقين الذين حافظوا على صافي تصنيف إيجابي إيجابي طوال العام الماضي، في حين أنهى كل من هيلي وديسانتيس الحملة الانتخابية لولاية الجرانيت في المنطقة السلبية (صافي سلبي 11 نقطة لديسانتيس، و4 سلبي لـ ديسانتيس وهالي.

لدى الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية في الولاية أيضًا نظرة إيجابية على نطاق واسع حول ما فعله ترامب بالفعل كرئيس. إذا نظرنا إلى فترة ولايته الأولى في منصبه، يقول 70% من الناخبين الجمهوريين المحتملين في الانتخابات التمهيدية إنه فعل المزيد لمساعدة البلاد بدلاً من الإضرار بها، بينما يقول 28% أنه فعل المزيد من الأذى و2% أن الفترة التي قضاها في منصبه لم تكن مفيدة. الكثير من الفرق.

سأل الاستطلاع عما إذا كان ترامب سيحاول - وما إذا كان سينجح - في ستة أشياء تحدث عن القيام بها خلال الحملة الانتخابية: بناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وتعيين مدع خاص 'لملاحقة' الرئيس جو بايدن وعائلته. وتفكيك 'الدولة العميقة'، وإلغاء نظام أوباما كير واستبداله بقانون آخر للرعاية الصحية، ووضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإعادة فرض حظر السفر على سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

تقول الأغلبية في جمهور الناخبين من الحزب الجمهوري إنه إذا فاز، فمن المرجح أن ينجح ترامب في تحقيق أربعة من هذه الأهداف الستة: بناء الجدار (يقول 71% إنه سينجح بالتأكيد أو ربما سينجح في القيام بذلك)، وإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا (59). %)، وإعادة فرض حظر السفر (56%) وتعيين مدع عام لملاحقة عائلة بايدن (53%). ويرى عدد أقل بكثير أن ترامب من المرجح أن ينجح في تفكيك الدولة العميقة (39%) أو إلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية الميسرة (34%).

يتفق معظم سكان نيو هامبشاير مع الناخبين الجمهوريين المحتملين على أنه في حالة فوز ترامب بالرئاسة، فمن المحتمل على الأقل أن ينجز إعادة فرض حظر السفر (58%)، وتعيين مدع عام خاص لملاحقة عائلة بايدن (56%) وبناء البيت الأبيض. الجدار (52%). ولكن هناك انقسامات حزبية عميقة في وجهات النظر بشأن آفاق إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا؛ ويشعر 71% من الجمهوريين أنه سينجح على الأقل على الأرجح في هذا الجهد، مقارنة بـ 33% من المستقلين و8% من الديمقراطيين؛ ويقول 79% من الديمقراطيين إنه من غير المرجح أن يحاول ترامب إنهاء الحرب. ويشعر عدد قليل من أي قطاع حزبي أنه من المرجح أن يلغي ويستبدل قانون الرعاية الميسرة (26٪ بشكل عام).

هناك أيضًا انقسام حزبي ملحوظ حول فرص أن يحاول ترامب أو ينجح في تعيين مدع خاص 'لملاحقة' بايدن وعائلته.

ويعتقد جميع الديمقراطيين تقريباً أنه سيحاول على الأقل (90%) مقارنة بحوالي ثلثي المستقلين والجمهوريين (63% لكل منهما). كما أن الديمقراطيين هم الأكثر ميلاً إلى القول إنه من المحتمل على الأقل أن ينجح (64٪ يقولون ذلك)، بينما يقول حوالي نصف الجمهوريين (51٪) أو المستقلين (47٪) نفس الشيء.