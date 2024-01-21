دبلوماسية أمريكية سابقة: ترامب مصاب بـ مرض عقلي ويعجز عن إدارة البلاد

وصفت الدبلوماسية الأمريكية السابقة والمنافسة على منصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات 2024 نيكي هيلي، الرئيس السابق دونالد ترامب بإصابته بـ "مرض عقلي" يعجزه عن قيادة الولايات المتحدة، بعدما اتهمته بأنه خلط بينها وبين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي في تجمع انتخابي، وفقا لتقرير نشرته شبكة "NBC News".

وانتقدت هيلي تصريحات ترامب قائلة إن المنافسة الرئاسية لا ينبغي أن تكون مواجهة بين رجلين يبلغان من العمر 80 عاماً أو أكثر.

وقالت هيلي: "نرى أن الرئيس جو بايدن قد تغير كثيراً خلال العامين الماضيين، ولكن الليلة الماضية، كان ترمب في تجمع انتخابي، وظل يذكر اسمي عدة مرات ويتساءل عن سبب عدم قيامي بتوفير الأمن أثناء أعمال الشغب في الكابيتول هيل، ولماذا لم أتعامل مع أحداث السادس من يناير بشكل أفضل، وذلك على الرغم من أنني لم أكن في العاصمة في ذلك اليوم، ولم أكن مسؤولة عن هذا في ذلك الوقت".

وأضافت: "يقولون إن الأمر قد اختلط عليه، وإنه كان يتحدث عن شيء آخر، إذ كان يتحدث عن نانسي بيلوسي، ولكنه ذكر اسمي عدة مرات في هذا السياق، وما يقلقني هو أنه عندما يتم التعامل مع ضغوط الرئاسة، لا يمكن أن يكون لدينا شخص آخر نتساءل عما إذا كان مؤهلاً عقلياً للقيام بذلك".

ورد ترامب على هالي في تجمع انتخابي في كونكورد بولاية نيوهامشر، وهاجمها فيه مراراً وتكراراً، واصفاً إياها بـ"حمقاء العولمة"، مؤكداً أنه لن يختارها لتكون نائبة له في حال فاز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.