رد فعل صادم لعضو اتحاد الكرة على عودة محمد صلاح لإنجلترا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عودة محمد صلاح لصفوف الريدز بعد إصابته أثناء اشتراكه مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك تصريحًا علي لسان محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة المصري عن عودة محمد صلاح لـ ليفربول لم أكن أعلم بعودة صلاح لإنجلترا، أنا في سوهاج ومش عارف حاجة".

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وخرج مبكرًا في الشوط الأول متأثرًا بإصابته.

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة.

وأوضح كلوب، أن محمد صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.