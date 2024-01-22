مهيب عبد الهادي: اتحاد الكرة أخطأ بعدم الإعلان عن تفاصيل إصابة صلاح

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عودة محمد صلاح لصفوف الريدز بعد إصابته أثناء اشتراكه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وكتب الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر حسابه علي فيسبوك "ما علمته أن الفحوصات الطبية اللي عملها محمد صلاح بعد مباراة غانا أكدت أن اللاعب عنده مزق من الدرجة الأولى.. ليفربول لما شافوا التقارير قالوا طبيا ميلحقش النهائي أصلا!!

وتابع "اتحاد الكرة أخطأ بعدم الاعلان عن كل التفاصيل بشفافية كاملة من البداية"

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وخرج مبكرًا في الشوط الأول متأثرا بإصابته.

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة.

وأوضح كلوب، أن محمد صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.