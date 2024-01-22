عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| احذر ضياع فلوسك.. تعرف على قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة.. جامعة الملك سلمان تعلن إتاحة برنامج الإنتاج النباتي بالمناطق الصحراوية.. للتقديم بالترم الثاني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

غدا.. انطلاق مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول
شاركت جامعة عين شمس مهرجانات غنائية ومسرحية مثل مهرجان ابداع ومسابقات الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال والتمثيل المسرحي والدورات الرياضية كدورة الشهيد الرفاعي ودوري أسرة طلاب من أجل مصر فقد كلف الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع رئيس الجامعة بتنظيم مهرجان منوعات ختام الفصل الدراسى الأول لتكريم الكليات و الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي والذي أقيم خلال شهر ديسمبر الماضي.

جامعة الملك سلمان تعلن إتاحة برنامج الإنتاج النباتي بالمناطق الصحراوية.. للتقديم بالترم الثاني
أعلنت جامعة الملك سلمان عن برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية، والذي يكتسب منه الطالب معرفة متقدمة في إنتاج النباتات والمحاصيل، بالإضافة إلى اكتساب خبرة عملية من خلال مرافق متميزة ومزارع تعليمية مجهزة وهتحصل على شهادة بكالوريوس معتمدة تؤهلك للتميز في مجال:

معهد الأورام ينظم دورة تدريبية للمرضى| تفاصيل
أعلن المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد عن بدء التسجيل في الدورة التدريبية المتقدمة في التغذية العلاجية الخاصة بمرضى الأورام لمدة شهرين.

احذر ضياع فلوسك.. تعرف على قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة
انطلق التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث يواصل الطلاب تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2024 وكتابة رغباتهم واختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في هذه الجامعات، ومازالت تواصل قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو القبول المباشر في مكاتب التسجيل.

نزع الملكية للمنفعة العامة.. ندوة بحقوق عين شمس اليوم
ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس، اليوم، ندوة عن "نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف" وفي إطار الموسم الثقافي لكلية الحقوق.

جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين خلال فبراير 2024 عبر هذا الرابط
 أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

 

Jobs Education أحدث أخبار التعليم اخبار التعليم أسرة طلاب من أجل مصر الاكتفاء الذاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

ترشيحاتنا

طلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد

لتجنب انفتاح بابها بالجو.. طلب جديد من إدارة الطيران الأمريكية بشأن بوينج 737

بعد حدوث انزلاق أرضي أودي بحياة العشرات.. زلزال قوي يضرب الصين

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 -1-2024 في آخر تحديث

صحيفة: ضغوط أمريكية أوروبية على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 22 يناير 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأفضل.. فساتين الفنانات الجريئة بحفل joy awards | شاهد

«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

تغمره المياه من الجانبين| شاهد.. أغرب ممشى في العالم

فيديو

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ