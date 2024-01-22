أخبار التعليم| احذر ضياع فلوسك.. تعرف على قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة.. جامعة الملك سلمان تعلن إتاحة برنامج الإنتاج النباتي بالمناطق الصحراوية.. للتقديم بالترم الثاني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



غدا.. انطلاق مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول

شاركت جامعة عين شمس مهرجانات غنائية ومسرحية مثل مهرجان ابداع ومسابقات الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال والتمثيل المسرحي والدورات الرياضية كدورة الشهيد الرفاعي ودوري أسرة طلاب من أجل مصر فقد كلف الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع رئيس الجامعة بتنظيم مهرجان منوعات ختام الفصل الدراسى الأول لتكريم الكليات و الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي والذي أقيم خلال شهر ديسمبر الماضي.

جامعة الملك سلمان تعلن إتاحة برنامج الإنتاج النباتي بالمناطق الصحراوية.. للتقديم بالترم الثاني

أعلنت جامعة الملك سلمان عن برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية، والذي يكتسب منه الطالب معرفة متقدمة في إنتاج النباتات والمحاصيل، بالإضافة إلى اكتساب خبرة عملية من خلال مرافق متميزة ومزارع تعليمية مجهزة وهتحصل على شهادة بكالوريوس معتمدة تؤهلك للتميز في مجال:

معهد الأورام ينظم دورة تدريبية للمرضى| تفاصيل

أعلن المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد عن بدء التسجيل في الدورة التدريبية المتقدمة في التغذية العلاجية الخاصة بمرضى الأورام لمدة شهرين.

احذر ضياع فلوسك.. تعرف على قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

انطلق التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث يواصل الطلاب تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2024 وكتابة رغباتهم واختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في هذه الجامعات، ومازالت تواصل قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو القبول المباشر في مكاتب التسجيل.

نزع الملكية للمنفعة العامة.. ندوة بحقوق عين شمس اليوم

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس، اليوم، ندوة عن "نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف" وفي إطار الموسم الثقافي لكلية الحقوق.

جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين خلال فبراير 2024 عبر هذا الرابط

أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.