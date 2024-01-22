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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شاركت جامعة عين شمس مهرجانات غنائية ومسرحية مثل مهرجان ابداع ومسابقات الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال والتمثيل المسرحي والدورات الرياضية كدورة الشهيد الرفاعي ودوري أسرة طلاب من أجل مصر فقد كلف الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع رئيس الجامعة بتنظيم مهرجان منوعات ختام الفصل الدراسى الأول لتكريم الكليات و الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي والذي أقيم خلال شهر ديسمبر الماضي.

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جامعة عين شمس 

وذلك تحت الإشراف والتنسيق الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والأستاذ محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

يشارك بحفل المنوعات فرق الفنون الشعبية بالجامعة وفريق كورال اون وفريق هارموني عربي واللذان يحظيان بشعبية جماهيرية كبيرة من خلال مشاركة عدد كبير من الطلاب الموهوبين فنيا من ذوي الهمم وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٤ في تمام الثانية عشرة ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بدار ضيافة جامعة عين شمس بجوار كلية الصيدلة وذلك  تحت الاشراف التنفيذي للإدارة العامة لرعاية الشباب أ. طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، أ. مصطفي عيسى مدير إدارة النشاط الفني برعاية الشباب.

وكان قد نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب بجامعة عين شمس  ورشة عمل مجانية حول: " الترجمة التحريرية من الأردية إلى العربية "،  بحضور عدد من طلاب المستوى الثالث، والمستوى الخامس بقسم اللغات الشرقية وآدابها ، وطلاب الدراسات العليا.

اقيمت الورشة تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية وإشراف الدكتورة حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدمت الورشة الدكتورة إيناس عبد العزيز، وبدأت بتوجيه الشكر لإدارة الكلية ولقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على جهدهم ونشاطهم في خدمة الطلاب وتوفير العديد من ورش العمل الخاصة بالترجمة والتي تضع الطالب على أول طريق التميز في الترجمة لمواكبة سوق العمل وذلك بالمجان.

كما توجهت للطلاب المشاركين بشكر خاص لحرصهم على الحضور والاستفادة من ورشة العمل ، ثم بدأت في عرض المادة العلمية الخاصة بالورشة والتي تناولت الموضوعات التالية: تعريف الترجمة، وأهميتها، دور الترجمة بناء جسور التواصل بين الشعوب والمجتمعات المختلفة، وزيادة التبادل الثقافي بين اللغات، أهم مجالات سوق العمل التي تعتمد على الترجمة  ومنها ؛الإذاعة والتلفزيون ، الصحافة ، وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية، الشركات التجارية ،السياحة وغيرها من المجالات الأخرى.


وتطرقت كذلك لتعريف الطلاب بأنواع الترجمة تحريرية وشفوية والفرق بينهما، وأهم أنواع الترجمة التحريرية التي من بينها ا لترجمة القانونية، الترجمة التجارية، الترجمة الإعلامية، الترجمة التقنية ، الترجمة الأدبية  وغيرها ، وأنواع الترجمة الشفوية ( المنظورة والتتبعية والفورية).

جامعة عين شمس ختام الفصل الدراسى الأول مهرجان منوعات مسابقات Jobs Education

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