باسم كامل: هناك إيجابيات واضحة للمرحلة الأولى من الحوار الوطني.. فيديو

قال المهندس باسم كامل، عضو المجلس القومي للمرأة السابق، إن هناك إيجابيات واضحة للمرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأضاف المهندس باسم كامل، عضو المجلس القومي للمرأة السابق، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"،،: "تعديل قانون الحبس الاحتياطي يحتاج إلى 24 ساعة فقط ولا بد أن يكون أولوية للحكومة والبرلمان".

وأشار: " الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط لكن يجب أيضا أن تشمل الجميع.. والتوافق بين الجميع أول طرقها الصحيحة ".

وخصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة حول الحوار الوطني بين تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وتطلعات المصريين بالمرحلة الثانية.

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات



