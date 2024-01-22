أحمد راغب: الحوار الوطني آلية مؤقتة وعاجلة

قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس آلية بديلة عن المؤسسات الطبيعية في أي دولة في العالم، فهو آلية مؤقتة وعاجلة، لأسباب وظروف خاصة.



وأضاف أحمد راغب خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، أن الحوار الوطني رسالة ودواء لحل بعض المشاكل، متابعا: الحوار أمر حتمي وضروري وأي عاقل يقبل به للوصول إلى التقدم إلى الأمام.



واسترسل: الحوار الوطني قائم في الأساس على الإصلاح السياسي، متابعا: المدخل الأساسي لحل المشكلات الاقتصادية يأتي من خلال الإصلاح السياسي إذا فهو يستهدف الإصلاح السياسي، فهو يعد العنوان الأبرز الذى يجب أن نركز عليه.

