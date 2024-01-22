صحفي: زيادة الإنتاج تقلل فاتورة الاستيراد

قال إسلام الشافعي الكاتب الصحفي، إن تحويلات المصريين من الخارج، انخفضت ويجب أن تعرف السبب وتعالج ما يحدث، حتى يكون هناك وفرة في العملة الصعبة.

وأضاف إسلام الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أن التصدير والصناعة، يحتاج لزيادة الإنتاج المحلي، وهذا سينتج عنه قلة الاستيراد.

ولفت إلى أن زيادة الصادرات يحتاج في البداية زيادة انتاج، حتى لا يكون هناك مشكلات في نقص بعض السلع في مصر، فيجب أن يكون هناك خطة لزيادة الانتاج، معلقًا :" زيادة الانتاج يقلل فاتورة الاستيراد".

وأشار إلى أن هناك دول مثل الهند، وغيرها من الدولة قامت بوقف التصدير لـ منتجات كبيرة، بسبب الاحداث العالمية، وذلك لتوفير الاحتياجات المحلية.