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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: فاتورة الاستيراد تجاوزت الـ90 مليار دولار

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة طرحت بعض التوجهات والطموحات ستحقق خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا حتى عام 2030.

 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي ، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أن معدلات النمو متوقع أن تصل من 6 % لـ 8 ، وأن تصل الصادرات لـ 145 مليار دولار، وأن يكون هناك معدلات مميزة في السياحة، إيرادات قناة السويس ستصل 26 مليار دولار سنويًا.

 

ولفت إلى أن كل ما تم طرحه بـ الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري لم يوضح طريقة الوصول لـ هذه الأرقام، ولكن بشكل واضح هناك مشكلات كثيرة بالعالم، وعلينا أن نبحث عن الحل، وأن يكون هناك تضافر بين جميع الجهود.

وأشار إلى أنه في حالة تحقيق 60%، من الأفكار التي وضعتها الدولة سيكون أمر مميز للغاية، وأن تحقيق ما وضع ليس بالصعب ولكن يحتاج خطة وتعاون، وأن يكون هناك تقليل فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الـ 90 مليار دولار خلال عام 2023، وأن برنامج الطروحات الحكومية حقق 5.6 مليار دولار، وخطة الدولة تحقيق 10 مليار دولار سنويًا.

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