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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غدا

الخشت يفتتح مشروعات تطوير بكلية طب قصر العيني بحضور محافظ البنك المركزي

الخشت
الخشت

يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، وتحت عمادة د.  حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير منشآتها ومستشفياتها التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن عمليات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني تتم وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتتضمن افتتاح تجديد قسم الحالات الحرجة، والوحدة الرابعة لقسم طب الحالات الحرجة بمستشفى 185 (وحدة الإيكمو ECMO) والتي تُعد أول وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة لمرضى الإيكمو، وأعلى مستويات الرعاية الفائقة من المستوى الأول بتصميم فريد من نوعه.

ومن جانبه قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارات مستشفيات الجامعة: إن المستشفيات الجامعية شهدت منذ تولى د.الخشت رئاسة الجامعة طفرات غير مسبوقة فى مجال التطوير والتحديث وفق أعلى المعايير العالمية لتقديم أرقى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى باعتبار مستشفيات جامعة القاهرة هي الملاذ الآمن لجميع المواطنين.

وكان رئيس جامعة القاهرة، قد افتتح مؤخرًا عدد من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، شملت تجديد وحدة الرنين بقسم الأشعة، وتجديد وحدة الأشعة التداخلية، وتجديد وحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وتجديد استراحة أعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة وتطوير ملاعب الكلية.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال السنوات الـ 7 الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات ، وتمثلت أهم الإنجازات في هذا الملف في العديد من المشروعات، أهمها افتتاح مستشفى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني الجديدة للأطفال، وتطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، والانتهاء من المستشفى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير الارهابي، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، وقرب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، وتطوير مستشفى الطوارئ على سبعة الاف متر، ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني، بالإضافة إلى الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، وقطع مرحلة كبيرة في إنشاء أكبر مجمع طبي عالمي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية، واستكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100% من التشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية، علاوة على افتتاح تحديث مستشفى الطلبة بالجيزة، وافتتاح مستشفى طب الأسنان بالشيخ زايد، ومركز طب الأسنان الرقمي.

جامعة القاهرة قصر العيني طب قصر العيني حسام صلاح الدكتور محمد الخشت الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني

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