كيف ساهمت علاقات القاهرة مع موسكو في توطين التقنية النووية بمصر؟.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي إسلام الشافعي، أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا، وهو ما يتضح من مساعدة روسيا لمصر في التسليح خلال بناء السد العالي، وقوام مصر كان التسليح الروسي.



وأضاف إسلام الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن روسيا هي الحليف الأكبر لمصر، وأن الرئيس الروسي يعي ذلك تماما ويدرك مدى التعاون مع مصر.



وتابع: تخطيط المفاعلات المكونة لمشروع الضبعة النووية يدخل فيها أيدي عاملة مصرية، وروسيا ترحب بتوطين التقنية النووية في مصر.



وأوضح إسلام الشافعي، أن توطين روسيا للتقنية النووية في مصر له باع كبير في الوطن العربي، وله أهمية كبيرة ودور حيوي خاص لمصر والمصريين.

