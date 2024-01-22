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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل خطة عمل لتنمية الصادرات المصرية وزيادة الإنتاج .. فيديو

الصادرات
الصادرات

أكد الكاتب الصحفي إسلام الشافعي، أنه لابد من تحسين ميزان المدفوعات وتحسين الميزان التجاري بين مصر والعالم ككل ومع الدول بشكل ثنائي حتى يتم زيادة العملة الأجنبية بشكل مباشر.


وأضاف إسلام الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، المذاع على قناة صدى البلد، أن تحسين الميزان التجاري سيأتي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاستيراد، ومن خلال فائض التصنيع في الجانب الزراعي والصناعي يتم تصديره والحصول على العملة الأجنبية.


وتابع: لنجاح خطة التصدير، لابد أن يكون هناك خطة ناجحة للإنتاج وزيادته، وتغطية السوق المحلي، ومن ثم يتم تقليل الاستيراد، ومن هنا لن يكون هناك أزمة في العملة الأجنبية.


وأوضح إسلام الشافعي، أن هناك عقبات شهدها مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، ومنها تقليل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشددًا على ضرورة تشجيع الدولة للشباب في عملية التصنيع وتحفيزهم على العمل وزيادة العملية الإنتاجية.


وأشار إلى أن مصر لديها سوق كبير في المنطقة العربية، وهو السوق الأفريقي، وأن السوق الأفريقي بحاجة إلى المنتجات المصرية التي يتم تصنيعها «تحت بير السلم» من البلاستيكيات والحقن والخراطيم وغيرها، وذلك لأنها لا تكلف الكثير من الشحن لسهولة الحصول عليها بريًا من مصر، وليس جويًا من أوروبا أو الصين.


 

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