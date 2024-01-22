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مدير مركز القاهرة للدراسات: مصر قادرة على حل الأزمات الاقتصادية

عبدالمنعم السيد
عبدالمنعم السيد

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر تشهد خلال الفترة الحالية، عددا من المشكلات والأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر قادرة على حل هذه الأزمات ولكن من خلال تضافر جهود الدولة.

وأضاف “السيد”، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك عوامل خارجية قادرة على تحقيق عائدات أجنبية مباشرة إلى مصر، ومنها قناة السويس، والاستفادة من المشاركة في تحالف دول البريكس، والتي يمكن من خلالها التبادل التجاري بين كافة الأعضاء.

وأوضح أن لدينا وحدة تم إنشاؤها داخل مركز الوزراء معنية بالتعامل مع البريكس، إلى جانب دور الهيئة العامة للاستثمار.

وأكد أن مصر بحاجة إلى هيكلة للاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرها، وتقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة، مشددًا على ضرورة تشجيع المستثمرين والمصنعين.

وأشار إلى أنه لابد من زيادة عدد الشركات في برنامج الطروحات، ومخاطبة الأسواق الاستثمارية، وتحقيق التنسيق بين جميع الوزارات لتضافر الجهود المساهمة في العملية الاقتصادية.
 

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