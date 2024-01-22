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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت جديدة في تشكيل منتخب مصر اليوم أمام الرأس الأخضر

صدى البلد

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم الإثنين، أمام الرأس الأخضر، في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر في ختام منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، حيث لا بديل أمام مصر سوى الفوز، حيث يمتلك الفريق نقطتين فقط من التعادل مع موزمبيق وغانا.

ويجري فيتوريا عدة تعديلات على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر.

تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر اليوم:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.
  • خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور.
  • في الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، زيزو أو تريزيجيه

تقع مصر ضمن المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي، حيث يأتي ترتيبها كالآتي:

منتخب الرأس الأخضر: 6 نقاط

منتخب مصر: نقطتان 

منتخب موزمبيق: نقطة

منتخب غانا: نقطة

موعد مباراة مصر وكاب فيردي 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ولا بديل أمام منتخب مصر سوى الفوز في مباراة اليوم حتى يتمكن من ضمان التأهل للدور المقبل، خاصة بعد تعثره خلال المباراتين الأخيرتين أمام موزمبيق وغانا بالتعادل الإيجابي في كلتا المباراتين بهدفين لمثلهما.

أحمد حجازي أحمد فتوح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الرأس الأخضر

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