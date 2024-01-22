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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يعلن انتهاء أعمال لجنة اختيار الأم المثالية

انتهاء أعمال لجنة
انتهاء أعمال لجنة اختيار الأم المثالية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إنتهاء أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية لعام 2024 بمحافظة أسيوط، وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والخاصة بإختيار (أم كافلة - أم من ذوي الإعاقة - أم لابن من "قادرون باختلاف" حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية "ماجستير- دكتوراة" - أم من مبادرة حياة كريمة كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة - أم لشهيد من القوات المسلحة - أم لشهيد من الشرطة) وذلك تمهيدًا لارسالها لوزارة التضامن الاجتماعي للمراجعة والفحص واإعلان أسماء الفائزات في المسابقة التي تم الاعلان عنها في ديسمبر الماضي وانتهى التقديم بها في 18 من الشهر الجاري بمديرية التضامن الاجتماعي.


وأشار محافظ أسيوط إلى إنه قرر تشكيل لجنة برئاسة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعضوية ممثلي بعض الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص ووحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الإقليم، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة عقدت اجتماعها بحضور رئيس اللجنة وكافة الأعضاء وتم اختيار الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة والتي تتمثل في قصة العطاء وألا يقل السن عن 50 سنة والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيًا وغير قابل للتعلم أما بالنسبة للأم الكافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب" في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج "الأنسة" أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.


وأضاف المحافظ، أن اللجنة قامت بفحص الطلبات المقدمة واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام وفقًا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعي التي اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة وأيضًا أهمية إعلاء قيمة الأسرة الكافلة وتعظيم دور هذه الأسر خاصة التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كافلة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد، لافتًا إلى أن نتائج اللجنة سيتم إرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال إجراءات التدقيق والفحص والمراجعة النهائية تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية للفائزات على مستوى المحافظة والجمهورية.

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وحضر اجتماعات اللجنة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتور محمد العطيفي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومنار غالي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومحمود فوزي مدير إدارة الاعلام بالمحافظة والمتحدث الرسمي للمحافظة وحسني رجب الطويل ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة وعصام بداري المحامي وممثل القطاع الخاص وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة وممثل المجلس القومي لشئون الإعاقة ووفاء رفعت سيد مدير إدارة الأسرة والطفولة.

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