11 ألف طفل.. مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية يوجه رسالة للعالم

أكد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن كل يوم هناك ممارسات عدوانية من قبل جيش الاحتلال، ضد المواطنين في غزة.

وأوضح خلال كلمته بـ اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أن إسرائيل تهدد الأمن، وترتكب جرائم كل يوم، وهناك 11 ألف طفل فلسطيني تم ذبـ.حهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويتم قصف المستشفيات واعتقال المدنيين.

ولفت إلى أن هناك جنديا إسرائيليا يهدي ما يتم من تخريب في غزة، هدية لـ زوجته، وآخر لـ نجلته في عيد ميلادها، وأن هذا النظام مريض، الذي يحتل غزة منذ 76 عامًا، وأن السكوت عن الجريمة جريمة.

وطالب بحماية الشعب الفلسطيني، وأن العالم الذي يدعي الحضارة، فأنتم سمحتم لـ إسرائيل بارتكاب الجرائم، وأمريكا سمحت لـ إسرائيل بنفاذ رصيدها الأخلاقي.

وقدم الشكر لـ كل الشعوب، والمنظمات، التي وجهت جرائم إسرائيل لـ المحاكم الدولة، وقدم الشكر لـ جنوب أفريقيا على ما قامت به أمام محكمة العدل الدولية.