مندوب فلسطين: العدوان الواقع على غزة قد تكون الحرب الأخيرة

قال مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين، إنه يدعو لتشكيل لجنة عربية مؤقتة ومفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وذلك من قبل الدول و البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني العربية.

المندوب الدائم لدولة فلسطين: أخرجت إسرائيل كل الشر

واختتم مهند العكلوك خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أن الإبادة الجماعية الحادثة في غزة مختلفة عن كل عدوان سابق، وذلك لأنها قد تكون الحرب الأخيرة.

وتابع المندوب الدائم لدولة فلسطين:" أخرجت إسرائيل كل الشر والوحشية والعنصرية، محاولة هزيمة الشعب الفلسطيني مرة و إلى الأبد، والهزيمة لا تلحق بالشعوب الأصلية".