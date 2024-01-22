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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء رفح البري يستقبل 30 مصابا فلسطينيا و100 من حملة جوازات السفر الأجنبية

صدى البلد

  
استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الاثنين، 30 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، إضافة إلى إدخال 100 من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة ، بجانب دخول الوفود الأممية والتضامنية إلى القطاع.


وقال مصدر مصري مسؤول، في تصريح صحفي، إنه تم استقبال 30 جريحًا فلسطينيًا من مستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية حيث سيتم نقلهم من ميناء رفح البري عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.


وأضاف المصدر أنه تم ادخال 100 من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة حيث يحملون جنسيات كندا وتركيا وقبرص وتركيا بجانب 9 من العاملين في الأمم المتحدة ، فضلًا عن دخول 39 شخصًا من المنظمات الدولية إلى قطاع غزة.


ونوه المصدر بأنه غادر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة شخصين أحداهما مواطن فلسطيني والآخر تابع لأحدي المنظمات الأممية ، حيث تم إنهاء إجراءات عبورهما إلى قطاع غزة من قبل الأجهزة المختصة في الميناء.


وأوضح أنه وصل إلى الأراضي المصرية قادما من قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري أمس 161 شخصًا من بينهم 37جريحا ومريضًا و59 مرافقًا و59 مواطنًا فلسطينيًا و6 أطباء من منظمة أطباء بلا حدود. 


وكان ميناء رفح البري في شمال سيناء قد شهد خلال الساعات الماضية تنقل 163 شخصًا بين مصر وقطاع غزة ، فضلا عن دخول دفعة جديدة من شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية.
 

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