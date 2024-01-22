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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مندوب مصر بالجامعة العربية: الفلسطينيون صامدون أمام مجزرة وحشية

صدى البلد

قال السفير محمد عرفي مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، إن الشعب الفلسطيني يصمد أمام مجزرة وحشية يندى لها جبين الإنسانية، وتشكل دليلا دامغا على ازدواجية المعايير والخزي العالمي المتمثل في قبول ممارسات علنية بربرية ما كان أحد أن يتصور أن يتم استنساخها وبعثها من مرقدها في مدة قليلة من العهود البائدة مرة أخرى ونحن في القرن الـ21، في الزمن الذي يكثر الحديث فيه والتغني بالسمو الأخلاقي وحقوق الإنسان وأهمية إحترامها.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، بثته "إكسترا نيوز" أن مصر ثابتة ثبات الجبال ورسوخها دائما وأبدا بمناصرة الحق الفلسطيني وتقف موقفا حادا وجازما تجاه محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض التهجير القسري على فلسطيني غزة.

وشدد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، على أن محاولة تسمية هذا التهجير القسري بالتهجير الطوعي بعدما أدت أعمال العدوان البربرية لتدمير كافة سبل الحياة بقطاع غزة، تدثرا بعباءة فضفاضة جوفاء لهي حجة بالية لا تقنع طفلا في الخامسة من عمره بمنطقها السليم وقوامها المعوج.

 

 

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