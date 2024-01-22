الوقت المناسب لغسل محرك سيارتك.. تعرف عليه

غسل محرك السيارة بطريقة غير سليمة يلحق أضرار جسيمة به، وبالتالي ليس من الضروري ان تقوم بغسل المحرك باستمرار ، ويجب الالتزام بالحفاظ عليه تفاديا لحدث أي اضرار بـ المكونات الإلكترونية المحيطة به.

تعرف علي الوقت المناسب لغسل محرك سيارتك

كما ان مكونات محركات السيارات الحديثة دائماً ما تكون محمية من الصدأ والتآكل، ومحكمة ضد تسرب الاتساخات، بالإضافة الي ان هناك شركات مصنعة للسيارات تمنع غسل محركات سياراتها .

1- في حالة تسريب الزيت :

تعرف علي الوقت المناسب لغسل محرك سيارتك

إذا تواجد اتساخات بغرفة المحرك فيجب غسلها باستمرار حتي لا يصدر منها رائحة كريهة يمكنها ان تتسرب الي مقصورة القيادة ، واذا كان هناك تسريبات للزيت بغرفة المحرك يجب أيضا ان تقوم بغسلها .

2- كيفية غسيل المحرك :

يمكن لأي شخص إزالة الاتساخات بعناية مثل أوراق الشجر باستخدام مكنسة، ويجب تنظيف الجانب الداخلي من غطاء المحرك باستخدام منظف متعدد الأغراض خاص بالسيارات، وذلك للتخلص من الاتساخات العالقة هناك.

تعرف علي الوقت المناسب لغسل محرك سيارتك

وعند البدء في غسل المحرك يجب تغطية المكونات الإلكترونية الموجودة في حجرة المحرك مثل المولد ووحدة التحكم وصندوق الفيوزات بحيث لا يتسلل إليها الماء ، ويحدث بها اعطال .

3- غسل المحرك بالثلج الجاف :

تعرف علي الوقت المناسب لغسل محرك سيارتك

في حالة غسيل المحرك يمكن غسله بـ ثاني أكسيد الكربون المتجمد، والذي يتسبب في إزالة الاتساخات دون خطر .

