عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال : صناعتنا تحتاج الدعم للتوازن التجاري

قال علي سالم عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الصناعات المحلية في حاجة إلى مزيد من الدعم والتشجيع، لتطويرها، لخلق فرص عمل جديدة وعمل التوازن التجاري لزيادة الصادرات والاعتماد على الابتكار والبحث العلمي لتطوير المنتجات والخدمات لمختلف القطاعات الاقتصادية.



وأكد سالم، أن تجاوز مصر للتحديات الاقتصادية الكبيرة يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والخبراء لإيجاد حلول فعالة وعاجلة لهذه التحديات، والمشكلات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.



واضاف سالم، يجب اتباع بعض الإجراءات العاجلة والعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية، بجانب توفير الحماية القانونية للمستثمرين والشركات.



وأشار إلى ضرورة تطبيق منظومة الشباك الواحد لخدمات المستثمرين وتوفير خدمات أفضل للشركات والمستثمرين والرقابة والشفافية في جميع المجالات الاقتصادية، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، كذلك تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات اللازمة للشباب والعمالة.



ولفت عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلي أهمية تحسين نظام التعليم والتدريب المهني لتأهيل وتدريب الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل لتوفير القوى العاملة المهرة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، والاجتماعي بتحسين مستوى الدخول والمعيشة وجودة الحياة للمواطنين.