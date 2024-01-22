أنشطة طلابية بالجامعات في إجازة نصف العام

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الأنشطة الطلابية أحد العوامل الهامة التي تؤثر علي صحة ونفسية الطلاب، حيث تخلق إنسانا سويا بعيدا عن أفكار العنف.

وأضاف هشام الحريري، لـ صدي البلد أن الاتحادات تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن .

وتابع الحريري أن الأنشطة الطلابية تساعد الطالب على الالتزام، وعلى الاستمتاع بالبيئة الجامعية، لأنه سيشعر بالملل والإحباط إن قضى معظم وقته في الدراسة، لذا يولد وجود الأنشطة شعورا جميلا وإيجابيا في نفس الطلاب.



وأوضح وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس ، أن الانشطة الطلابية تجعل الطالب له منفذ لإبداعاته فى الدراسة ويعد تشجيعا له لإخراج طاقاته فيجب عمل مزج بين النشاط الجامعي والقيم .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ، أن الكلية تنظم عدد من الأنشطة المختلفة خلال إجازة نصف العام.

وشدد الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لصدي البلد ، على أهمية الأنشطة الطلابية في تأثيرها على صحة ونفسية الطلاب، حيث تعمل على تعزيز التعاون والتفاهم بين الطلاب وتبعدهم عن العنف.

وأشار عميد علوم عين شمس ، إلى أن الاتحادات الطلابية تعمل جاهدة على تشجيع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وتطوير مواهبهم وقدراتهم، واستثمارها بطريقة تعود بالفائدة على الطلبة ومؤسساتهم التعليمية والوطن.

وأوضح الحريري أن الأنشطة الطلابية تساهم في تعزيز الالتزام الأكاديمي للطلاب، وتساعدهم على الاستمتاع بالجو الجامعي، حيث يشعرون بالملل والإحباط إذا قضوا معظم وقتهم في الدراسة، وبالتالي، يخلق وجود الأنشطة الطلابية شعورًا إيجابيًا وممتعًا لدى الطلاب.

وأضاف، أن الأنشطة الطلابية تعد من المؤسسات الاجتماعية الأكثر تأثيرًا بعد الأسرة مباشرة، حيث تلعب دورًا هامًا في تأثيرها على الصحة النفسية للطلاب وتعزيز توافقهم النفسي. وأشار إلى أن الأسرة في العصر الحديث غالبًا لا تستطيع تلبية جميع الاحتياجات والمسؤوليات التي كانت تتولاها في الماضي، ولذلك يعتبر الجامعة الآن المكان الذي ينمو فيه الطلاب خارج بيئة الأسرة.

وشاركت جامعة عين شمس مهرجانات غنائية ومسرحية مثل مهرجان ابداع ومسابقات الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال والتمثيل المسرحي والدورات الرياضية كدورة الشهيد الرفاعي ودوري أسرة طلاب من أجل مصر فقد كلف الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع رئيس الجامعة بتنظيم مهرجان منوعات ختام الفصل الدراسى الأول لتكريم الكليات و الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي والذي أقيم خلال شهر ديسمبر الماضي.