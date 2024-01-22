عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق فاقوس/أبو شلبي ويتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة فاقوس لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 9 كم والمنفذ على مرحلتين الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري الانتهاء من أعمال الرصف والتوسعة والازدواج  بالمرحلة الأولى من طريق فاقوس / أبو شلبي بطول 3 كم وتوسعته بمتوسط عرض من 9.5 م مزدوج  باستخدام تقنية FDR حيث تم الانتهاء من رصف مسافه 2.7 كم ووضع طبقات الأساس أمام الكتلة السكنية على مسافه 300 م تمهيدا لبدء أعمال الرصف وتشغيل الطريق امام عبور السيارات والمارة.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية بالطريق  بدءا من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم اتجاه واحد ومتوسط عرض 11 متر وبتكلفه ماليه 21 مليون جنية وذلك بمعرفه جهاز تعمير سيناء حيث تم الانتهاء من ازاله طبقات الاسفلت القديم ووضع طبقات السن تمهيدا لأعمال الرصف وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

توجه محافظ الشرقية لمتابعه اعمال الرصف ورفع الكفاءة الجارية بشارع المنيسى بطول ٢,٥ كم وعرض ١٢ م وكذلك اعمال رصف الشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى باتجاه كوبري السحارة ببلاط الانترلوك واستمع لشرح تفصيلي من محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس عن طبيعة الاعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جاري استكمال اعمال وضع الطبقة الثانية من السن بشارع المنيسي وتفريعاته بجانب تعلية غرف الصرف الصحي ومياه الشرب وتمهيد الشوارع الجانبية للبدء فى تركيب الانترلوك وذلك بتكلفة اجمالية ١٤ مليون و ٨٠٠ ألف جنيه.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ اعمال الرصف لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

واختتم المحافظ جولته بمدينة فاقوس بمتابعة سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بلجان مدرستي الشهيد أحمد بلال للتعليم الأساسي وفاقوس الإعدادية بنات واطمأن من الطلاب على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان مادة اللغة الإنجليزية مؤكداً أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي.

أكد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات مؤكداً أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب لتهيئة الجو المناسب أمامهم لآداء الامتحانات.

25 مليون جنيه الامتحانات اعمال الرصف والتطوير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرصف والتطوير الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية بلاط الانترلوك بالمرحلة الثانية رئيس مركز ومدينة رصف طريق رصف الشوارع عمال النظافة متحانات الشهادة الإعدادية متابعة أعمال الرصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

ترشيحاتنا

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموا بنسبة تزيد عن 16%

إحباط هجوم خطير.. إسرائيل تعتقل شخصين بزعم الانتماء لداعش

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تحديث جديد لهواتف سامسونج.. حمله فورا

الصحة تنفي وفاة جميع مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية

الداخلية تنشر أوبريت "قد المسئولية" بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ73


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أصالة| أيهما الأفضل

مش بس البرد.. أسباب غير متوقعة لـ سلس البول| تعرف عليها

ابتعدوا عن العصائر المخزّنة فترة طويلة .. أخصائية توجه نصيحة صحية

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ