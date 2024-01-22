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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يشدد على ضبط سير امتحانات الإعدادية وإجراءات لتحسين مستوى الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في الفيوم اليوم

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا اليوم، عقب انتهاء موعد الامتحانات مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسي.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحاضرين، مثمنا جهود القائمين على العملية التعليمية في المحافظة فى ضبط وانتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وإدارة عملية الامتحانات بنجاح وحوكمة، والإلتزام بكافة الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة الإجراءات المتبعة لضمان ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية، ومن بينها الإجراءات المتعلقة بنقل ورق الإمتحانات من المديريات إلى اللجان الامتحانية، كما شدد على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش بكافة صوره.

وفي إطار متابعة العملية التعليمية بالمحافظة، استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآليات المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، حيث أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في هذه المجموعات وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم جهود مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وأدائهم المتميز فى العملية التعليمية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية، كما أشار إلى الدور التشاركي بين المحافظة والوزارة حول النهوض بمستوى العملية التعليمية.

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الإثنين، سير أعمال لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، بعددٍ من المدارس بمدينة الفيوم، فى إطار متابعة انضباط سير الامتحانات والتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها بهدف توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

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