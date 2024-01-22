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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بيت الزكاة والصدقات يبدأ المسح الشامل لقريتي كفر البقر 3 وحسن ندا بالشرقية

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» عن بدء تنفيذ الخطة التنموية لتوفير احتياجات القرى الأكثر فقرًا في النصف الثاني من شهر يناير 2024م، بإجراء المسح الشامل لقريتي «كفر البقر٣» بمركز الحسينية و« كفر حسن ندا» بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لحصر الاحتياجات الخاصة بأهالي القريتين والبدء في توفير احتياجاتهما، عن طريق تنفيذ برامج الإسكان ووصلات المياه، والبنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات والخدمات الصحية والعلاجية، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات- رئيس مجلس الأمناء.

بيت الزكاة والصدقات

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 22 من يناير 2024م، أن فرقًا متخصصةٌ من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» بدأت في إجراء المسح الشامل للقرى الأشد فقرًا في محافظة الشرقية؛ للتعرف على احتياجاتها، لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات التنموية في القرى الفقيرة، وَفْقًا لبرامج بيت الزكاة والصدقات؛ لتحويلها من قرى أشد فقرًا إلى قرًى منتجة، تستطيع أن تواجه صعوبات الحياة.

إنشاء فرع بيت الزكاة والصدقات المصري بجنوب سيناء

بيت الزكاة: دعم نقدي وتيسير زواج ووصلات مياه في قريتين بالمنيا

جدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات انتهى من توفير احيتاجات قريتي «الهمة» و«الكمال» بمحافظة المنيا في منتصف شهر يناير الجاري، حيث وفر كميات كبيرة من البطاطين والمواد الغذائية للأُسَر الأكثر احتياجًا، وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، بالإضافة إلى صرف دعم نقدي شهري وكفالة عدد كبير من الأيتام، وترميم عدد من المنازل وتركيب وصلات المياه للأسر التي شملها البحث.

أضاف البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» يهدف إلى التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراده، والعمل على إدخال السرور على أهالينا المحتاجين في كل محافظات مصر، وبخاصة في القرى الأشد فقرًا.

بيت الزكاة والصدقات المسح الشامل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تيسير زواج الفتيات اليتيمات

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