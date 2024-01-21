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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء فرع بيت الزكاة والصدقات المصري بجنوب سيناء

شيخ الأزهر ومحافظ
شيخ الأزهر ومحافظ جنوب سيناء

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على إنشاء فرع لبيت الزكاة والصدقات المصري بجنوب سيناء بالإضافة لإرسال قوافل مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة. 


جاء ذلك خلال لقاء اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بفضيلة الإمام الأكبر  احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
 

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بمحافظ جنوب سيناء  مثمنا الدور  الذي يقوم به  محافظ جنوب سيناء في إرساء قواعد السلام والأمن بمحافظة جنوب سيناء.


تناول اللقاء مجالات  التعاون المشترك بين مؤسسة الأزهر الشريف ومحافظة جنوب سيناء تحت قيادة اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء من خلال الاهتمام والرعاية للمؤسسات الأزهرية على أرض المحافظة.


وأسفر  اللقاء عن موافقة الإمام الأكبر بإنشاء فرع لبيت الزكاة والصدقات المصري بجنوب سيناء وتسيير قوافل مساعدات للأسر المحتاجة بجنوب سيناء من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.


كما ناقش اللقاء متطلبات فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء من حيث توفير مبنى دائم لفرع الجامعة بطور سيناء لاستقرار العملية التعليمية، وحرصا على تقليل الاغتراب لأبناء المحافظة.
حضر اللقاء فضيلة الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتورة سحر نصر المدير الإداري لبيت الزكاة المصري، والدكتور  نصر الدين خضري عميد فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء.


وفي نهاية اللقاء قام اللواء دكتور خالد فوده بإهداء نسخة من رسالتة للدكتوراه إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.. والذي أثنى عليها مؤكدا حاجة المجتمع المصري لهذا الفكر المستنير النابع من قيادة وطنية .

شيخ الأزهر

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جنوب سيناء شيخ الأزهر بيت الزكاة المصري محافظ جنوب سيناء

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