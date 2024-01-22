بيع أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في مزاد علني.. تفاصيل وصور

أعلنت دار مزادات كوتسوولد بيع مجموعة من الأسنان الصناعية التي استخدمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشرشل خلال خطابه “سنقـ اتل على الشواطئ”.

ويتوقع أن تباع أطقم الأسنان المثبتة بالذهب في شلتنهام في 6 فبراير بين 5000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

ويعتقد أن الأسنان يمكن أن تجلب أكثر بكثير من السعر الإرشادي في عام 2010 حيث بيعت الأسنان بمبلغ 15.200 جنيه إسترليني بمزاد في نورفولك.

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وقالت مديرة الشركة، ليز بول: "لا بد أن أسنان تشرشل الصناعية كانت من بين أكثر العناصر غير العادية التي قمنا ببيعها على الإطلاق".

وامتلك رئيس الوزراء الراحل، ونستون تشرشل أطقم أسنان مصنوعة خصوصا للمساعدة في التغلب على اللثغة التي أصيب بها في طفولته.

وكان ونستون تشرشل يحمل زوجًا احتياطيًا في جميع الأوقات، ويعتقد أنه تم صنع ما يصل إلى 4 مجموعات من الأسنان له، مع دفن واحدة على الأقل معه.

وشغل ونستون ليونارد سبنسر تشرشل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة مرتين، من عام 1940 إلى عام 1945، أثناء الحرب العالمية الثانية، ومرة أخرى من 1951 إلى 1955.

يس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشرشل