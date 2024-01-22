"الأزولا كبديل اقتصادي للأعلاف" ندوة بقصر ثقافة الزقازيق

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الندوة التثقيفية والتي نظمتها مديرية الطب البيطري تحت عنوان " الأزولا كبديل اقتصادي للأعلاف" ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء أ.ح. د خالد بيومي العربي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سرفيس) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري والمهندس حسين طلعت وكيل زارة الزراعة ومديري الإدارات النوعية بمديريتي الطب البيطري والزراعة وعدد من نواب البرلمان وذلك بقصر ثقافة الزقازيق .

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور رضا الشحات أستاذ متفرغ بقسم الميكروبيولوجي بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية استعرض خلالها التعريف بالأزولا والتركيب الكيميائي لها وكيفية زراعتها والعوامل التي تؤثر على نموها وفوائدها ومميزاتها في الإنتاج الزراعي حيث تستخدم كبديل للأعلاف والأسمدة الكيميائية وتتم زراعتها مرة واحدة وتحتاج إلى 14-15 يوما لإنتاج ما يقرب من طن يوميا للفدان الواحد بجانب احتوائها علي نسبة بروتين تتراوح ما بين 36-40 % وتساهم في تنقيه الهواء واعادة تدوير المياه الملوثة.

فيما قال المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة ان المحافظة تضم 8000 مزرعة سمكية و 9350 مزرعة دواجن بجانب 534 ألف رأس ماشيه متنوعة وتعد بيئة خصبة لزراعة الازولا واستخدامها كبديل للأعلاف لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في زيادة انتاجية الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية .

وأشار اللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى فوائد ومميزات الازولا في الإنتاج السمكي والداجني والحيواني حيث تؤدي الي رفع مناعة الأسماك وزيادة مقاومتها للأمراض وكذلك الحفاظ علي صحة الأسماك بتنظيف الاحواض من المخلفات وتعمل علي تقليل فترة الاستزراع السمكي خاصة اسماك البلطي بالإضافة الي إعادة استخدام مياه المزارع السمكية التي تعتمد علي الازولا في ري الأراضي الزراعية مما يزيد من خصوبة التربة وجودة الإنتاج الزراعي وخفض تكاليف التغذية للأسماك عند استخدامها في الاعلاف.

ولفت الي ان استخدام الازولا في اعلاف الدواجن يحسن من إنتاجية اللحم وزيادة في إنتاجية البيض كما وكيفا وتستخدم كمصدر للغذاء للسمان والحمام والنعام لاحتوائها علي بروتين سهل الهضم بجانب فائدتها العالية في تغذية الماشية لسهولة امتصاصها ومساهمتها في تقليل نفقات الاعلاف وزيادة إنتاجية الالبان.

وشهدت فعاليات الندوة التثقيفية عرضا للتطبيقات العملية والتجارب الناجحة لاستخدام الازولا كبديل اقتصادي للأعلاف بمحافظة الشرقية في مجالي تربية الماشية والاستزراع السمكي بمركزي بلبيس والحسينية .

اختتمت فعاليات الندوة بكلمة لمحافظ الشرقية أكد فيها أهمية عقد وتنظيم ورش عمل بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري والري لتحقيق الاستفادة القصوى من استخدام الازولا كبديل اقتصادي للأعلاف باستخدام الطرق العلمية الحديثة وتعريف المزارعين والمربين بالجدوى الاقتصادية من استخدامه ليصبح نموذجا فريدا يساهم في تخفيف العبء عن كاهلهم والمساهمة في زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأشاد المحافظ بدور مديريتي الطب البيطري والزراعة وتعاونهما المثمر في الوصول لحلول بديلة للاعلاف الحيوانية والداجنة باستخدام الازولا كبديل لهما وتوفير نفقات شراء الاعلاف لارتفاع أسعارها بما ينعكس علي تقديم اللحوم والدواجن والاسماك بأسعار مخفضة للمواطنين.

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