الشرقية.. وحدات سكنية ومساعدات فورية وفرص عمل بالقطاع الخاص للأسر الأولى بالرعاية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية (14) مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، مشيراً إلى أن هناك إهتمام كبير من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية ، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر فقرا، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكرى للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة ومديرتى إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن و فرع الشرقية للتأمين الصحى ومدير الخط الساخن بشركة مياة الشرب والصرف الصحى و نائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل ومدير إدارة مشروعك ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وممثل عن إدارة الإسكان بالدوان العام.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (13) أسره من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم ، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم ، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة .

وخلال اللقاء تقدمت سيدتان بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم ليوجه محافظ الشرقية ممثلة صندوق الإسكان بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي ، لبحث حالتهما الإجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية .

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (11) مواطن من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف محافظ الشرقية مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمتابعة الحالة الصحية لعدد (9) من الحالات المرضية وإدراجهم بمشروع علاج غير القادرين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان على نفقة الدولة .

وفي نهاية اللقاء واستجابة لمطالب أهالي قرية الشبانات بتغطية غرف الصرف الصحي بالقرية ودفع عجلة العمل بمشروع الصرف الصحي القائم بالقرية كلف المحافظ ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة وتغطية الغرف بالتنسيق معهم لتفعيل دورهم للحفاظ عليها من السرقة وكذلك التنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القائم بسرعة الانتهاء منه وتقديم مشروع صرف صحي امن وسليم حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.