المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين وبراءة سيدة في واقعة خطف شخص بالعجوزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة سيدة في تهمة خطف شخص وتعذيبه لطلب فدية بالعجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخري وأسامة تادرس، وأمانة السر ممدوح عبدالرشيد وصلاح السيد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين " إ ح. م"هارب، " ن ن. س" 29 سنة عاطل، " ش م. ط"- 26 سنة - عاطل، "ح. ا. ح" 38 سنة ربة منزل، لمحكمة الجنايات المختصة ، بعد أن وجهت إليهم تهمه خطف شخص وتعذيبه، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 12393 لسنة 2022 جنايات العجوزة.

تبين أنه في يوم 2022/8/11، قاما المتهمين من الأول حتى الثالث بخطف المجني عليه "أحمد. س. ف" بطريق التحايل بأن استدرجوه إلى مسرح الجريمة، حيث اتفق معه المتهم الأول على مقابلته بزعم حل خلاف مالي فيما بينهما، فاستجاب لطلبه فاصطحبه الأخير رفقة المتهم الثاني بسيارة وتوجهوا به إلى مسرح الجريمة.

وكان المتهم الثالث منتظراً وصلوهم به وكان ذلك مصحوباً بطلب فديه بأن هاتفوا ذويه لمساومتهم لدفعهم مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه على النحو المبين بالتحقيقات .

كما حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين، طيلة 3 أيام وكان ذلك مصحوبا بتعذيبات بدنية بأن تكالبوا عليه وأوثقوا يديه وقدميه وشلوا حركته فانهالوا عليه ضرباً باستخدام سلاحين أبيضين لاحقي الوصف محدثين به إصابات لارغامه على سداد مبلغ مالي للمتهم الأول وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.